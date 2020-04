Sky Sport Award: Ullmann erzielt das Tor des Monats Februar/März

via

via Sky Sport Austria

Vier Runden konnten in diesem Frühjahr in der tipico Bundesliga absolviert werden, bevor die Corona-Pandemie den Fußball stoppte. Daher vergeben wir diesmal für die Runden 19-22 die monatlichen Sky Sport Awards. Der Sky Sport Award für das Tor des Monats Februar/März geht an Maximilian Ullmann.

Der Rapid-Spieler erzielte im Duell gegen WSG Tirol am 16. Februar in der 1. Minute den für Tormann Beccari unhaltbaren “Hammer”. Der 1:0 Treffer wurde von Kapitän Stefan Schwab vorbereitet. (Endstand 2:0)

Beim Voting auf skysportaward.at setzte sich Ullmann mit 47 Prozent gegen Samuel Tetteh (LASK), Kelvin Yeboah (WSG Tirol) und Husein Balic (LASK) durch.

Hier die vier Treffer, die zur Auswahl standen: