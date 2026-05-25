Sky Sport exklusiv || Liverpool will Hertha-Juwel

Kennet Eichhorn ist das aktuell vielleicht begehrteste deutsche Fußball-Juwel. Nicht nur diverse deutsche Bundesligisten um den FC Bayern München jagen den 16-jährigen Mittelfeldspieler. Top-Klubs aus anderen Nationen sind ebenso hinter dem Youngster her. Nach exklusiven Sky-Informationen mischt auch der FC Liverpool mit.

Der FC Liverpool ist sehr konkret ins Rennen um Kennet Eichhorn eingestiegen. Es haben bereits konkrete Gespräche stattgefunden, wie Sky Sport aus England erfuhr.

Eichhorn hat im vergangenen Sommer im Alter von 15 Jahren den Sprung zu den Profis von Hertha BSC geschafft. In der gerade zu Ende gegangenen Saison der 2. Bundesliga hat sich der defensive Mittelfeldspieler zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Anfang Mai hatte Eichhorn mit seinem Tor gegen Greuther Fürth (2:1) Zweitliga-Geschichte geschrieben. In 20 Pflichtspielen für die Berliner erzielte der Rechtsfuß zwei Treffer.

(skysport.de/Von Florian Plettenberg und Luca Sixtus) / Foto: IMAGO