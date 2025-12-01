Sky Sport exklusiv || So teuer wird das Wagner-Aus für den FCA

Der FC Augsburg und Sandro Wagner gehen ab sofort getrennte Wege. Das teilten die Augsburger mittlerweile offiziell mit. Ein kurzes, aber vor allem teures Missverständnis für die Fuggerstädter. Sky Sport kennt die Hintergründe der Trennung.

Teures Trainerbeben in Augsburg!

Das Aus von Sandro Wagner ist offiziell. Nach nur 14 Pflichtspielen hat der FC Augsburg die Reißleine gezogen. Der Grund: Die sportliche Talfahrt der Fuggerstädter. Der FCA konnte zuletzt unter der Führung von Sandro Wagner nämlich nur einen Sieg aus den vergangenen sieben Bundesliga-Spielen feiern.

Die vorzeitige Trennung ist auch ein bitteres Eingeständnis. Denn die bis 2028 ausgelegte Zusammenarbeit mit Wagner ist schon nach wenigen Monaten vorbei. Nach Sky Sport Informationen gab es von allen Beteiligten Selbstzweifel am eingeschlagenen Weg. Die jüngste 0:3-Pleite bei der TSG Hoffenheim war nicht ausschlaggebend für die finale Entscheidung, die in den letzten 24 Stunden getroffen worden ist.

Diese Abfindung kassiert Wagner

Auch wenn die Trennung zwischen Wagner und den Klub-Verantwortlichen friedlich abgelaufen sein soll, kommt dem FCA diese Entscheidung teuer zu stehen. Nach Sky Sport Informationen muss der Tabellen-14. eine Abfindung von bis zu drei Millionen Euro an Wagner zahlen.

Mit Manuel Baum (aktuell Direktor Entwicklung beim FCA) übernimmt interimsweise bis zur Winterpause ein altbekanntes Gesicht. Der 46-Jährige war bereits zwischen Dezember 2016 und April 2019 Cheftrainer der Rot-Grün-Weißen. Für den Jahresauftakt läuft bereits die Suche nach einem Wagner-Nachfolger.

