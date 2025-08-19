130 Partien live in UHD/HDR: Sky Sport zeigt künftig auch das Freitagabendspiel in bester Bild- und Tonqualität

Über 130 Partien pro Saison live in UHD/HDR: Neben dem besten Spiel am Samstagnachmittag, dem Topspiel der Deutschen Bundesliga sowie dem Topspiel der 2. Deutschen Bundesliga – neu auch das Freitagabendspiel

Zum Topspiel am Samstagabend neu auch der Flutlicht-Freitag in Dolby Atmos®

Alle Übertragungen der Deutschen Bundesliga in UHD/HDR und Dolby Atmos sind mit der gebuchten Zusatzoption* über das Internet mit Sky Stream sowie via Satellit mit Sky Q verfügbar

Mit Sky X die Deutsche Bundesliga & 2. Deutsche Bundesliga live streamen!

Ab Freitag dürfen sich Fans der Deutschen Bundesliga nicht nur auf mehr Live-Spiele als bisher freuen, sondern auch auf mehr Spiele in UHD/HDR und Dolby Atmos als jemals zuvor.

Neben einem ausgewählten Spiel am Samstagnachmittag und dem „Topspiel der Woche“ der Deutschen Bundesliga sowie dem „Topspiel der Woche“ in der 2. Deutschen Bundesliga am Samstag, erstrahlt künftig auch das Freitagabendspiel der Deutschen Bundesliga in schärferer Bildqualität. Damit überträgt Sky Sport 2025/26 insgesamt über 130 Partien live in UHD/HDR.

Als besonderes Highlight präsentiert Sky Sport neben dem Topspiel der Deutschen Bundesliga künftig auch den Flutlicht-Freitag zusätzlich mit immersivem Ton in Dolby Atmos – ein lebensechtes Klangerlebnis, das die Zuschauer:innen mitten ins Geschehen versetzt.

Alessandro Reitano, Senior Vice President Sports Production Sky Deutschland: „Wir freuen uns, mit UHD/HDR und Dolby Atmos, die besondere Atmosphäre der Freitagabend-Spiele in bester Qualität zu den Fans aufs Sofa zu bringen. Damit sehen die Fans jedes Spiel-Detail nicht nur gestochen scharf, sondern erleben auch den Jubel und die Stadion-Kulisse hautnah.“

Arkin Kol, Head of Commercial Partnerships Europe Dolby: „Wir freuen uns sehr, dass Sky sein Angebot an Bundesliga-Spielen mit Dolby Atmos-Sound deutlich erweitert. Mit Dolby Atmos verwandeln wir Live-Sport von bloßen Übertragungen in ein wirklich immersives Erlebnis. Der räumliche Klangbereich und die präzise Lokalisierung von Effekten ermöglichen es den Zuschauern, Pässe, Torjubel und Schiedsrichterentscheidungen so zu erleben, als wären sie direkt im Stadion.“

Die Live-Übertragungen in UHD/HDR und Dolby Atmos sind mit der gebuchten Zusatzoption über das Internet mit Sky Stream oder via Satellit mit Sky Q verfügbar. Das UHD-Angebot von Sky Sport umfasst darüber hinaus unter anderem alle Rennen der Formel 1, in der Regel ein Topspiel pro Premier-League-Spieltag sowie ausgewählte Begegnungen des DFB-Pokals inklusive des Finals und beider Halbfinals.

538 Live-Spiele der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live, darunter alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga und alle Bundesliga-Spiele am Samstag inklusive des „Topspiel der Woche“. Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge.