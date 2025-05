Sky Stream startet in Österreich: Fernsehen wird jetzt „mächtig einfach“

Sky Stream ist in Österreich für Neukund:innen ab 14. Mai 2025 verfügbar

Alle Inhalte vereint auf einer innovativen Benutzeroberfläche – ob Premium-Content von Sky, die besten Free-TV Sender in HD oder die beliebtesten Streaming-Apps und Mediatheken

Sofort über das Internet loslegen – ohne Sat- oder Kabelanschluss

Fernsehen wird in Österreich „mächtig einfach“, denn Sky hebt das persönliche TV-Erlebnis mit der Einführung von Sky Stream am 14. Mai 2025 auf die nächste Stufe.

Ab jetzt hat die Suche nach verschiedenen Streaming-Anbietern und Services auf diversen Plattformen ein Ende. Denn Sky Stream vereint Premium-Content von Sky, lineare Free-TV Sender in HD, die beliebtesten Streaming-Apps sowie Mediatheken auf einer intelligenten Benutzeroberfläche. Apropos intelligent: Mit der smarten Sprach-Fernbedienung und innovativer Suchfunktion findet man immer das Richtige.

Damit zahlt Sky Stream punktgenau auf die Bedürfnisse der Zuschauer:innen nach weniger Komplexität, besserer Orientierung und damit mehr Fernsehgenuss ein.

Michael Radelsberger, Geschäftsführer Sky Österreich: „Sky Stream läutet ein neues Zeitalter des Fernsehens in Österreich ein. Mit so vielen Kund:innen wie noch nie setzen wir jetzt voll auf IP als den Weg der Zukunft, um weiter zu wachsen. Sky Österreich bleibt dabei ein verlässlicher, lokaler Partner, der den heimischen Medienmarkt stärkt und die Wünsche seiner Kund:innen im Blick behält.“

Monika Coupkova, Vice President Operations, Sky Österreich: „Wir freuen uns, Sky Stream nun auch in Österreich einzuführen und damit das volle Innovationspotenzial von Comcast und der Sky Gruppe erlebbar zu machen. Die Erfahrungen aus den anderen Sky Märkten zeigen, dass Sky Stream ein absoluter Erfolg ist und von Kund:innen hervorragend angenommen wird. In Deutschland wählen bereits 80 % der Neukund:innen Sky Stream und die Zufriedenheitswerte sind außergewöhnlich hoch. Sky Stream hebt das TV-Erlebnis in Österreich auf ein neues Niveau.“

Sky Stream – die Highlights im Überblick

Alles von Sky, Partner-Apps wie z.B. Paramount+ und Netflix sowie die besten Mediatheken – alle Fernsehinhalte an einem Ort, vereint auf einer intelligenten Benutzeroberfläche.

Einfach die Sky Stream Box mit dem TV & Internet verbinden und sofort loslegen, ohne Sat- oder Kabelanschluss.

Die besten Free-TV Sender für die ganze Familie – in HD & ohne Extrakosten.

Mit der Sprachfernbedienung und innovativer Suchfunktion über Sender, Apps und Mediatheken hinweg immer das Richtige finden.

Mit Restart bereits laufende Inhalte von vorne starten oder pausieren und später weiterschauen.

Lieblingsinhalte aus Apps, Mediatheken und dem TV auf der persönlichen Playlist vormerken.

Favoriten aus unterschiedlichen Kategorien sofort in den Super Sections „Filme“, „Serien“ & „Sport“ finden.

Nach der erfolgreichen Markteinführung in Sky-Märkten wie Großbritannien, Irland, Italien und Deutschland wird Sky Stream ab 14. Mai 2025 für alle Neukund:innen in Österreich online sowie im Fachhandel buchbar sein.

Die wichtigsten Features von Sky Stream in prägnanten Produkt-Videos: