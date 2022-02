Sky-Tippspiel: Tippe jetzt die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga & gewinne tolle Preise

via

via Sky Sport Austria

Am Wochenende kehrt die ADMIRAL Bundesliga mit der 19. Runde aus der Winterpause zurück: Schon am Freitag duellieren sich Meister Salzburg und Vizemeister Rapid, ehe am Samstag udn Sonntag die weiteren Teams ihr Comeback gegen (das Freitagsspiel seht ihr live ab 18 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie mit Sky X)!

So tippt Fredl die 19. Runde:

Beitragsbild: GEPA.