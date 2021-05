Sky überträgt die Relegationsspiele St. Pölten gegen Austria Klagenfurt live und exklusiv

via

Der SKN St. Pölten muss als Tabellenletzter der Tipico Bundesliga um das Überleben in der höchsten österreichischen Spielklasse bangen.

In der Relegation geht es für die Niederösterreicher gegen Austria Klagenfurt. Das Hinspiel findet am Mittwoch, 26.05. um 18 Uhr statt und das entscheidende Rückspiel steigt am Samstag, 29.05. um 17 Uhr.

Sky überträgt die beiden Spiele live und exklusiv.

Sendezeiten:

Mittwoch, 26.05. 17:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Samstag, 29.05. – 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

