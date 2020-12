Sky überträgt weiterhin alle Golfturniere der PGA TOUR

via

via Sky Sport Austria

Sky vereinbart Partnerschaft zur weiteren Ausstrahlung der PGA TOUR

Neben der klassischen Live-Übertragung auf Sky Sport können Golf-Fans mit den digitalen Featured Group Streams auf skysport.de hautnah dabei sein

Saisonstart vom 7. bis 10. Jänner 2021 beim Sentry Tournament of Champions in Kapalua, Hawaii

Unterföhring/Wien, 17. Dezember 2020 – Sky Deutschland und Discovery haben eine neue Partnerschaft zur weiteren Ausstrahlung der PGA TOUR vereinbart. Sky wird auch in Zukunft alle Turniere der wichtigsten Golf-Tour der USA live übertragen. Die Einigung beinhaltet die Live-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Neben den TV-Übertragungsrechten über Kabel und Satellit umfasst die Vereinbarung auch die Internet-, IPTV- und Mobilrechte an der PGA TOUR in diesen Ländern.

Neben der klassischen Live-Übertragung auf Sky Sport können Golf-Fans mit digitalen Zusatzangeboten wie den Streams der ‚Featured Groups‘ live auf skysport.de dabei sein.

Durch die neue Partnerschaft zur weiteren Ausstrahlung der PGA TOUR bleibt Sky die Heimat der Weltelite des Golfsports im deutschsprachigen Fernsehen. Wenn die besten Profigolfer der Welt um die wichtigsten Titel kämpfen, wird Sky auch weiterhin live und exklusiv übertragen, darunter neben der PGA TOUR und dem Top-Turnier „THE PLAYERS Championship“ unter anderem alle vier Majors inklusive des Masters in Augusta sowie der prestigeträchtige Ryder Cup, der vom September 2020 in den September 2021 verschoben wurde. Alle Turniere der European Tour und die vier Turniere der World Golf Championships überträgt Sky ebenfalls live, über das klassische lineare Fernsehen via Satellit und Kabel ebenfalls exklusiv.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky: „Wir freuen uns, die PGA TOUR auch in Zukunft auszustrahlen und unseren Kunden die wichtigsten Golfturniere der USA zu präsentieren. Wir bleiben damit auch in den kommenden Jahren der Golfsender Nummer 1.“

Der erste Höhepunkt des neuen Jahres steht vom 7. bis 10. Jänner 2021 beim Sentry Tournament of Champions in Kapalua, Hawaii auf dem Programm. Sky berichtet insgesamt 12 Stunden live und exklusiv aus Hawaii.

Discovery, der weltweit führende Anbieter von Real-Life-Entertainment, vereinbarte im Juni 2018 eine wegweisende 12-jährige strategische Allianz mit der PGA TOUR, die auch das Management der internationalen Medienrechte (außerhalb der USA) umfasst.

Artikelbild: Getty