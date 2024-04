Sky UK: Neuer Kandidat für Klopp-Nachfolge!

Die Kandidatenliste des FC Liverpool für die Nachfolge von Trainer Jürgen Klopp ist um einen Namen länger geworden.

Nach Berichten von Sky UK, Guardian und der Sun beschäftigten sich die Bosse der Reds auch mit Arne Slot vom niederländischen Ligazweiten Feyenoord Rotterdam. Der 45-Jährige ist demnach einer von mehreren Trainern, die Liverpool im Auswahlprozess über Vermittler kontaktiert habe, um eine Top-Lösung für den Abgang von Klopp nach der laufenden Saison zu finden.

Slot arbeitet seit der Saison 2021/22 erfolgreich bei Feyenoord, wo er die Nachfolge von Dick Advocaat angetreten hatte. Gleich in seiner Premierensaison kam er mit Rotterdam ins Europacup-Finale der Conference League, ein Jahr später führte er den Klub zum Meistertitel in den Niederlanden. Am vergangenen Sonntag gewann Rotterdam unter Slot das nationale Pokal-Endspiel. Nach Sky UK Infos gilt er als ein Top-Kandidat für das Klopp-Erbe.

Deal mit Amorim auf der Kippe

Der Deal mit Sporting-Coach Ruben Amorim steht derweil auf der Kippe, obwohl sich die Reds bereits mündlich mit ihm einig waren. Komplette Einigungen auf allen Ebenen gab es allerdings nicht. Deshalb konnte Amorim Gespräche mit West Ham führen. Erst am Montag hat es nach Sky Infos ein Treffen zwischen den Besitzern der Hammers, dem Trainer und seinem Berater gegeben.

Neben Amorim beschäftigen sich die Hammers mit zwei weiteren Kandidaten, da der auslaufende Vertrag von David Moyes zum Saisonende zum aktuellen Stand nicht verlängert werden soll. Sporting-Coach Amorim ist allerdings nicht Topfavorit. Stattdessen hat der aktuell vereinslose Spanier Julen Lopetegui gute Karten.

