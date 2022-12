Sky und Volkshilfe drücken den richtigen Knopf und sichern Müttern und ihren Kindern ihr Zuhause

Ein Zuhause voller Wärme und Freude – das ist nicht nur der Traum und das Recht eines jeden Kindes, auch Sky steht schon immer für Freude in den eigenen vier Wänden.

Leider ist das aber auch in Österreich, einem im internationalen Vergleich wohlhabendes Land, noch nicht für alle Realität. Laut aktuellen Zahlen der Statistik Austria (2022) sind 17% der Österreicher:innen armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Akut betrifft das vor allem auch Kinder: 368.000 Kinder und Jugendliche (23%) sind von Armut betroffen – das ist beinahe jedes 4. Kind. Besonders häufig leiden darunter Kinder und Jugendliche in Haushalten mit mehr als drei Kindern, in Ein-Eltern-Haushalten oder in Haushalten ohne österreichische Staatsbürger:innenschaft. Aber auch Frauen, und besonders jene in Ein-Eltern-Haushalten, sind überproportional von Armut betroffen.

Innovative Sonderwerbeform für den guten Zweck

Um die dringende Bewegung gegen Kinderarmut zu unterstützen, setzt Sky daher in der Vorweihnachtszeit eine innovative Sonderwerbeform für den guten Zweck ein. Mithilfe einer interaktiven Citylight-Kampagne können Passant:innen in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt den „Home Button“ auf der Sky Fernbedienung auf den Werbemitteln drücken. Damit lösen sie jeweils eine Spende von einem Euro an die Volkshilfe aus. Mit der gesamten Spendensumme, die von Sky Österreich getragen wird, wird ein österreichweites Volkshilfe-Projekt gefördert, das armutsbetroffene Mütter und ihre Kinder finanziell unterstützt.

Österreichweit – Start in Wien

Ab 8. Dezember werden die Citylights für eine Woche in den Straßen Wiens zu sehen sein, danach folgen Linz, Salzburg, Klagenfurt und Graz. Umgesetzt wird die Weihnachts-Aktion im Auftrag von Sky Österreich von Gewista, der Kreativagentur Move121 sowie der Mediaagentur MediaCom.

„Sky steht schon immer für ein Zuhause voller Freude. Gemeinsam mit der Volkshilfe können wir im Rahmen dieser Kampagne nun einen Beitrag leisten, damit dieses Credo für noch mehr Menschen zur Wirklichkeit wird – das ist ein Herzensthema und freut uns natürlich sehr“, so Walter Fink, Director Brand & Marcoms bei Sky Österreich.

„Wenn uns ein Mädchen mit nur 12 Jahren erzählt, dass sie Angst hat ihre Wohnung zu verlieren, dann sind das Sorgen, die ein Kind einfach nicht haben sollte. Die Existenz von armutsbetroffenen Müttern und Kindern so abzusichern, dass sie sich nicht jeden Monat um ihr Zuhause sorgen müssen, ist unser Ziel. Ein großes Danke daher an Sky Österreich, dass sie uns auf diesem Weg unterstützen werden“, freut sich Judith Ranftler, Leiterin des Bereichs Kinderarmut Abschaffen bei der Volkshilfe, über die gemeinsame Spendenaktion.

Laufzeiten und Standorte der Aktion:

Wien: 8.-13. Dezember, Siebensterngasse 31, 49er-Haltestelle, 7. Bezirk

Linz: 8.-13. Dezember, HST Donautor / B129 Hauptstraße, vor Ars Electronica Center

Salzburg: 8.-13. Dezember, Mirabellplatz 5a, Andräkirche

Klagenfurt: 9.-14. Dezember, Völkermarkter Straße 11, Elisabethinen

Graz: 9.-14. Dezember, Jakominiplatz 16, Steirerhof Vorplatz