Sky-User haben abgestimmt: Dieser Verein sichert sich wohl Platz drei

Die Sky-User haben vor dem packenden Finale im Rennen um die Europacup-Plätze in der ADMIRAL Bundesliga abgestimmt, welcher Verein die Saison auf Platz drei abschließen und in der kommenden Saison somit sicher in einer europäischen Gruppenphase vertreten sein wird.

Im Voting setzt sich der FK Austria Wien mit knapp 60% aller Stimmen deutlich vor dem Stadtrivalen Rapid (etwa 25%) und dem Wolfsberger AC (etwa 15%) durch. Die Veilchen würden somit in die Qualifikation der UEFA Europa League einziehen und würden bei einem Scheitern fix in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League antreten.

Das Ergebnis des Sky-Votings im Detail:

FK Austria Wien: 59.34%

SK Rapid Wien: 25.69%

Wolfsberger AC: 14.97%

Bild: GEPA