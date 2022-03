Sky-User haben abgestimmt: Dieser Verein wird die Meistergruppe verpassen

Das Rennen um die letzten drei Plätze in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga geht in die finale Phase. In der 22. Runde fällt die Entscheidung, welcher der vier Anwärter es nicht in die Top-6 schaffen wird. Die Sky-User haben abgestimmt, welcher Verein wohl die Reise in die Qualifikationsgruppe antreten muss.

Beinahe die Hälfte der Sky-User glauben, dass die SV Ried den Einzug ins obere Play-off verpassen wird. Rund ein Viertel der User könnte sich auch vorstellen, dass es für den SK Rapid am Ende nicht reichen wird. Die Plätze der Austrias aus Wien und Klagenfurt in den Top-6 sehen jedoch nur sehr wenige gefährdet.

Das Ergebnis unserer Umfrage im Detail:

Wer schafft es NICHT die Meistergruppe?

SV Ried: 46,31%

Rapid Wien: 27,19%

Austria Wien: 14,29%

Austria Klagenfurt: 12,21%

Die Szenarien im Rennen um die Meistergruppe im Überblick zusammengefasst:

Bild: GEPA