Sky-User haben abgestimmt: So weit schafft es das ÖFB-Team bei der EURO 2020

Dem ÖFB-Team gelang ein guter Start in die EURO 2020 – nach dem 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien will das Nationalteam auch gegen die Niederlande (heute um 21:00 Uhr) das Maximum rausholen. Doch wie weit geht die Reise für Österreich bei der Europameisterschaft?

50,96% der Sky-User glauben an den Einzug ins Achtelfinale, während 20,40% sogar an eine Viertelfinal-Teilnahme glauben. 17,72% der User sind eher skeptisch und glauben an ein vorzeitiges Vorrunden-Aus, während mehr als 8% der Wähler vom großen Coup träumen.

Das Ergebnis unserer Umfrage im Detail:

Aus in der Gruppenphase: 17,72%

Achtelfinale: 50,96%

Viertelfinale: 20,40%

Halbfinale: 2,11%

Finale: 0,67%

EM-Titel: 8,14%

