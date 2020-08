Sky-User wählen Jesse Marsch zum “Trainer der Saison”

Die Sky-User haben im Voting auf skysportaward.at Jesse Marsch zum “Trainer der Saison” 2019/20 in der tipico Bundesliga gewählt.



Der US-Amerikaner führte den FC Red Bull Salzburg in seiner ersten Saison als Cheftrainer zum siebten Meistertitel in Serie sowie zum Cup-Titel. Auch bei der erstmaligen Teilnahme an der UEFA Champions League konnte das Team des 46-Jährigen in einer Gruppe mit Liverpool, Napoli und Genk phasenweise groß aufspielen.

Marsch gewinnt das Voting mit 26 Prozent der Stimmen knapp vor Dietmar Kühbauer (SK Rapid/25 %). Auf Platz drei folgt Valerien Ismael (LASK/22 %) vor Markus Schopp (Hartberg/20 %) auf Rang vier und Alex Pastoor (Altach/7 %) auf Rang fünf.