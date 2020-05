Sky zeigt Deutsche Bundesliga für alle – im Free-TV und Stream! Alle Infos

via

Endlich wieder Deutsche Bundesliga! Sky zeigt die ersten beiden Konferenzen nach der Corona-Pause im Free-TV und Livestream – frei empfangbar für alle und mit neuen Feautures. Alle Infos zur Übertragung.

Fußball-Fans aufgepasst. Die deutsche Politik hat grünes Licht für das Comeback der Deutschen Bundesliga gegeben. Ab dem 16. Mai wird endlich wieder gespielt – unter strengen Auflagen.

Damit alle live dabei sein können, hat Sky angesichts der Ausnahmesituation entschieden, die Original Sky Konferenz am deutschen Bundesliga-Samstag sowie die Konferenz der 2. Deutschen Bundesliga am Sonntag an den kommenden beiden Spieltagen im Free-TV und Livestream auf skysportaustria.at zu zeigen – frei empfangbar für alle, auch ohne Sky Abo.

Mit Dortmund gegen Schalke erwartet Fans gleich in der ersten Samstags-Konferenz ein echter Kracher!

Termine für die frei empfangbaren Konferenzen auf Sky

Deutsche Bundesliga: 16. und 23. Mai (Samstag, 15:30 Uhr)

2. Deutsche Bundesliga: 17. und 24. Mai (Sonntag, 13:30 Uhr)

Welche Spiele sind am 26. Spieltag in der Bundesliga-Konferenz zu sehen?

Samstag, 16. Mai – Deutsche Bundesliga

Borussia Dortmund – Schalke 04

RB Leipzig – SC Freiburg

TSG Hoffenheim – Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

Sonntag, 17. Mai – 2. Deutsche Bundesliga

Hannover 96 – Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld – VfL Osnabrück

FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg

Greuther Fürth – Hamburger SV

Wehen Wiesbaden – VfB Stuttgart

So empfängst du Sky Sport News HD im Fernsehen

Für Sky Kunden ist Österreichs und Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD auf den Senderplätzen 200 (Frequenz für HD) und 250 (SD) zu finden.

Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch.

Übersicht Sky Sport News HD Kanalbelegung

Sky Sport News Sky Q

Magenta Liwest A1 alte Plattform

A1 Xplore TV SD: 250 317 97 HD: 200 301 430 397 30

Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen. Generell ist die konkrete Positionierung in der Senderliste auch abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.

Innovative Übertragung der Geisterspiele

Sky Kunden können wie gewohnt wahlweise alle Sky Einzelspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga und die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga genießen.

Dabei macht Sky für alle Fans das Beste aus den Geisterspielen. Um Fans auch ohne Zuschauer im Stadion das bestmögliche Erlebnis zu bieten, werden bei der Übertragung zahlreiche neue Feautres zum Einsatz kommen.

Dazu gehören beispielsweise eine innovative Stadionakustik mit verschiedenen Audio-Wahlmöglichkeiten, eine neue Form der Regie und visuelle Umsetzungen.

