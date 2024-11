Für den aktuell besten italienischen Slalom-Läufer ist die WM-Saison gelaufen.

Tommaso Sala zog sich in der Vorbereitung auf den Gurgl-Slalom in Südtirol ohne Sturz einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und muss operiert werden. Der 29-Jährige war zuletzt ein beständiger Punktefahrer, in der abgelaufenen Saison gelangen ihm drei Top-Ten-Resultate mit Rang sieben in Adelboden als bestem Ergebnis.

(APA) Foto: Imago