Slowakei besiegt Deutschland im Eishockey-Viertelfinale

Deutschlands Eishockeyteam der Männer um Superstar Leon Draisaitl hat im Olympia-Viertelfinale ein Debakel erlebt. Gegen die Slowakei setzte es am Mittwoch in Mailand eine 2:6-(0:1,1:3,1:2)-Niederlage, mitverantwortlich waren reichlich Abwehrfehler.

Die Treffer für das siegreiche Team erzielten Pavol Regenda (19./41.), Milos Kelemen (25.), Oliver Okuliar (25.), Dalibor Dvorsky (31.) und Tomas Tatar (57.), für Deutschland trafen Lukas Reichel (35.) und Frederik Tiffels (50.).

Als weitere Partien folgen am Mittwoch noch Kanada gegen Tschechien, Finnland gegen die Schweiz und die USA gegen Schweden.

