Slowakei-Star Hamsik beendet Nationalteamkarriere

Der langjährige slowakische Teamkapitän und frühere Napoli-Star Marek Hamsik hat angekündigt, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen. Das gab der 34-jährige Offensivmann am Montag auf Facebook bekannt. „Es war nicht einfach, ich habe lange überlegt, aber nach 15 Jahren habe ich mich entschieden, einen bedeutenden und herrlichen Teil meiner Fußball-Karriere abzuschließen“, schrieb Hamsik.

In 135 Länderspielen erzielte Hamsik insgesamt 26 Tore. Beides ist slowakischer Rekord. Mehr als 50 Mal führte Hamsik die Slowakei als Kapitän aufs Feld. Als wichtigste Erfolge nannte er die Teilnahme an der WM 2010 in Südafrika und die EM-Teilnahmen 2016 und 2021.

„Es beginnt eine neue Ära für das Nationalteam“, meinte der slowakische Teamchef Stefan Tarkovic. Während der frühere Liverpool-Verteidiger Martin Skrtel, der ebenfalls mehr als 100 Mal für die Slowakei gespielt hat, seine Karriere am Wochenende in der heimischen Liga ganz beendet hat, bleibt Hamsik bei seinem türkischen Arbeitgeber Trabzonspor noch aktiv.

