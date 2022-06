Slowakei trennt sich von Teamchef

Der slowakische Fußball-Verband hat sich einen Tag nach der 0:1-Heimniederlage gegen Kasachstan von Teamchef Stefan Tarkovic getrennt.

Diese Personalentscheidung gab der Verband am Dienstag bekannt. Die Slowakei hatte am Vorabend in Trnava in der Nations League gegen den Weltranglisten-125. Kasachstan eine enttäuschende Vorstellung geboten. Vor der Pause gaben die Gastgeber keinen einzigen Torschuss ab.

Bei den nächsten beiden Länderspielen sollen Marek Mintal und Samuel Slovak die Mannschaft betreuen.

(APA)

Bild: Imago