Slowakische Eishockey-Ikone Chara beendet Karriere

via

via Sky Sport Austria

Der slowakische Eishockey-Profi Zdeno Chara hat am Dienstag sein Karriereende bekanntgegeben. Der 45-jährige Verteidiger tritt nach 1680 NHL-Spielen und 200 zusätzlichen Playoffpartien zurück.

Chara spielte in den letzten 25 Jahren in der National Hockey League und war einer der besten Defensivspieler seiner Generation. Zu seinen Karrierehighlights zählen der Gewinn der Norris Trophy als bester Verteidiger im Jahr 2009 und der Stanley-Cup-Triumph 2011 als Kapitän der Boston Bruins.

Der 2,06m große Chara begann seine NHL-Laufbahn bei den New York Islanders und Ottawa Senators. 2006 unterschrieb er bei den Boston Bruins, das Original-Six-Franchise führte er 14 Jahre lang als Teamkapitän an. Die beiden letzten Jahre verbrachte er bei den Washington Capitals und erneut bei den New York Islanders.

Am heutigen Dienstag hat der ehemalige slowakische Nationalspieler einen Tagesvertrag bei den Bruins unterschrieben, um seine Karriere offiziell als „Bruin“ zu beenden.

(Red.)

Bild: Imago