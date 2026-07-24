Slowenischer U16-Nationalspieler wechselt zum FC Liefering

Der FC Liefering gab die Verpflichtung eines slowenischen Nachwuchskickers bekannt. Der 15-jährige Tim Ruznic kommt vom Nachwuchs des slowenischen Erstligisten FC Koper.

Das begehrte Talent wechselt jedoch erst im kommenden Transferfenster im Winter nach Österreich. Der offensive Mittelfeldspieler wird dann im Jänner 2027 zum Team stoßen.

Laut Liefering-Teammanager Manfred Pamminger hatte das Nachwuchstalent mehrere Angebote vorliegen. „Aufgrund seines Profils war Ruznic für viele Vereine in Europa interessant und dementsprechend viele Angebote von Top-Klubs aus großen Fußballnationen lagen ihm vor. Wir freuen uns, dass wir ihn und seine Familie am Ende von unseren Möglichkeiten überzeugen konnten und er ab Jänner 2027 bei uns sein wird“.

In den Nachwuchsteams seines Heimatlandes kam Ruznic schon in Jahrgängen höheren Alters zum Einsatz. „Durch seine Dynamik, seine Technik, aber ebenso durch seine Torgefährlichkeit und sein Spielverständnis sind wir überzeugt, dass er in den nächsten Jahren eine sehr gute Entwicklung nehmen wird“, betont Pamminger weiter.