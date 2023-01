SMS von CR7? Reus kommentiert Gerüchte

Einmal mehr verpasste Marco Reus verletzungsbedingt ein großes Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft, nun richtet sich sein Blick nach vorne. Was in der Rückrunde besser laufen muss, welche Ziele er noch hat und was an den Gerüchten mit Al-Nassr dran ist.

Marco Reus …

… über die verpasste WM:

„Natürlich tat das sehr weh, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Verletzung so lange dauert. Es gab ein paar Komplikationen. Das Gespräch mit Hansi (Flick, Anm. d. Red.) zu führen, war natürlich auch kein schönes Gefühl. Aber das Leben ist nun mal so und ich musste daraus lernen. Ich richte meinen Blick auf die Zukunft und genieße es mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen.

… über die Transfergerüchte um Al-Nassr:

„Dafür habe ich einen Berater, der sich um diese Dinge kümmert. Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin hier, um fit zu werden und die Mannschaft weiter anzutreiben, weil wir einiges aufzuholen haben. Darauf liegt mein Fokus.“

VIDEO: Reus spricht über Al-Nassr und CR7

… darüber, ob Cristiano Ronaldo ihm bereits eine SMS geschickt hat:

„Nein.“ (lacht)

… über die Möglichkeit Rekordtorschütze des BVB zu werden:

„Das wäre definitiv ein Ziel von mir. Da oben sind nur Legenden. Alleine da oben zu stehen ist sehr schön, aber wenn man so kurz davor ist Rekordtorschütze zu werden, will man natürlich durchziehen und alles dafür geben das Ziel zu erreichen.“

(Jesco von Eichmann – skysport.de)