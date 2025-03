Snowboard Cross: ÖSV-Quintett gelingt WM-Qualifikation

Titelverteidiger Jakob Dusek, ÖSV-Teamkollege Lukas Pachner und auch Olympiasieger Alessandro Hämmerle haben am Donnerstag in der WM-Qualifikation der Snowboard Crosser mit den Plätzen zwei, fünf und sieben gleich im ersten von zwei Läufen den Sprung in den Bewerb geschafft.

Elias Leitner und Julius Lüftner zogen im zweiten Heat nach, womit das komplette ÖSV-Männerquintett in der Entscheidung am Freitag (12.00 Uhr) dabei ist. Bei den Frauen schied Pia Zerkhold aus.

Hämmerle eröffnete die Qualifikation und hatte bei warmem Wetter mit den Verhältnissen zu kämpfen. „Die Piste geht auf, du hast keine Spur mehr drinnen. Es wird so schnell weich. Ich habe gewusst, ich muss einen richtig guten herunterzimmern“, erklärte der Vorarlberger. Das sei ihm bis auf den Schlussteil gelungen. Man müsse auch auf Glück hoffen. Pachner verspürte einen „positiven Schub“, Dusek sprach von einem „super Lauf. Die Schlüsselpassagen habe ich ganz gut getroffen. Man muss hier den Schwung von oben bis unten mitnehmen.“ Fehler seien kaum wettzumachen.

(APA)

Bild: GEPA