Österreichs Snowboarder sind am Samstag beim Weltcup-Auftakt im Cross im Mixed-Teambewerb über Rang neun nicht hinausgekommen.

Für Jakob Dusek/Pia Zerkhold war in Les Deux Alpes im Viertelfinale Endstation. Der Sieg ging an Großbritannien vor Frankreich und den USA. Am Sonntag folgen Einzelbewerbe.