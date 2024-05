So bekommt man Tickets für das Champions-League-Finale

In knapp drei Wochen steigt mit dem Champions-League-Finale in Wembley (live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) das Highlight der Saison auf Vereinsebene. Die erste Registrierungsphase der UEFA für Tickets ist dabei allerdings bereits abgeschlossen. Hier gibt es die Infos zur aktuellen Ticket-Situation.

Rund 90.000 Fans werden am 1. Juni im Wembley-Stadion in London Platz nehmen, um zu beobachten, welche Mannschaft sich im Champions-League-Finale auf den europäischen Fußballthron setzen wird.

Wie viel kostet ein Ticket zum Champions-League-Finale?

Um bei dem Event in der englischen Landeshauptstadt mit dabei zu sein, müssen die Fans tief in die Tasche greifen. So kosten die offiziellen Tickets der UEFA in der Kategorie eins 710 Euro, in der Kategorie zwei 500 Euro und in der Kategorie drei 185 Euro. Etwas billiger hingegen sind die „Fans-First“-Karten, die für Anhänger der jeweiligen Final-Teilnehmer bestimmt sind und pro Kopf „nur“ 70 Euro kosten.

Insgesamt 50.000 Tickets für die Finalteams

Von den knapp 90.000 verfügbaren Tickets erhält jedes Team, das den Weg nach Wembley geschafft hat, jeweils ein Kontingent von 25.000 Eintrittskarten. Etwa 60 Prozent der Plätze im Stadion gehen somit an die Fans der Finalteilnehmer, womit das Kontingent im Vergleich zu Paris 2022 (53 Prozent) erhöht wurde.

Wie kommt man an Champions-League-Final-Tickets?

Auf der Seite der UEFA hätte man sich bis zum 16. April registrieren müssen, um an der ersten Verlosung der Tickets teilzunehmen, die bereits erfolgt ist. Sobald feststeht, welche Mannschaft im Finale der Königsklasse steht, gibt es von der UEFA eine erneute Auslosung der Ticket-Anfragensteller, die bei der Registrierung angaben, nur Finaltickets für ihre jeweilige Mannschaft zu wollen.

Auf der UEFA-Seite ist es aktuell allerdings nicht mehr möglich, sich nachträglich noch für die zweite Auslosung oder für andere Tickets zu bewerben. Auf der Homepage des FC Bayern hingegen kann man noch eine Anfrage für das potenzielle Finale stellen. Weitere Informationen, wie und ob BVB- und Bayern-Fans im Falle des Finaleinzuges Tickets für London ergattern können, sollen in den kommenden Tagen folgen.

