So krönt sich Verstappen bereits in Singapur zum Weltmeister

Max Verstappen steuert nach seinem Sieg unaufhaltsam seinem zweiten WM-Titel entgegen. Bereits beim kommenden Rennen in Singapur (2. Oktober LIVE auf Sky Sport F1) kann der Weltmeister die Titelverteidigung feiern.

Durch seinen Sieg beim Italien-GP in Monza hat Verstappen seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf Charles Leclerc auf 116 Punkte ausgebaut.

„Es war ein tolles Rennen. Wir waren auf jeder Reifenmischung die schnellsten, auch der Verschleiß war gut. Ich hatte ein tolles Auto. Insgesamt war es ein sehr guter Tag“, meinte Verstappen nach seinem fünften Sieg in Serie. Zum überhaupt ersten Mal hat es Niederländer dabei auch in Monza auf das Treppchen geschafft. „Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, auf ein so tolles Podium zu kommen. Jetzt ist es endlich mal der Fall“, so Verstappen.

Der 24-Jährige feierte bereits seinen elften Saisonsieg im 16 Rennen. Damit hat er nicht nur seine persönliche Bestmarke – was die Siege innerhalb einer Saison angeht – aus dem Vorjahr geknackt (10), sondern hat auch eine gute Chance, in den verbleibenden sechs Rennen den Rekord von Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (13) zu toppen, die jeweils 13 Siege innerhalb eines Kalenderjahres gefeiert haben.

Verstappen von allen Seiten gelobt

Verstappen konnte dabei in Monza bereits zum siebten Mal in dieser Saison von einer anderen Startposition gewinnen – Rekord. „Er hat es wieder relativ locker geschafft“, staunte Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko bei Sky über den Speed von Verstappen und fügte noch hinzu: „Wir hatten die Oberhand, erstaunlich war nur, wie schnell er in Führung gegangen ist. Es läuft alles gut.“ In der All-Time-Siegerliste zog Verstappen mit seinem 31. Karriereerfolg mit Nigel Mansell gleich.

Selbst die größten Kontrahenten zollten dem Niederländer großen Respekt. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erklärte, dass Verstappen „außer über die Strategie einfach nicht zu schlagen gewesen“ wäre. Dafür hätte die Scuderia allerdings schon viel Glück gebraucht. Mercedes-Teamchef Toto Wolff kürte Verstappen bei Sky sogar zum Fahrer des Tages: „Der schnellste Mann im schnellsten Auto“, so Wolff.

Erster Matchball in Singapur

Theoretisch könnte Verstappen bereits in drei Wochen beim nächsten F1-Rennen in Singapur seinen zweiten WM-Titel gewinnen. Vieles spricht dabei definitiv für eine nächste Verstappen-Show. „Uns liegt bis dato jede Strecke. Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass Leclerc nicht weiter vorne landet. Wir wollen die WM gewinnen, Singapur wäre ein guter Platz zu feiern“, sagte Marko mit Blick auf den ersten Matchball im Titelkampf.

Damit Verstappen und Red Bull bereits in Singapur feiern können, muss allerdings schon viel zusammenkommen. Der 24-Jährige müsste zuallererst selbst auf jeden Fall das Rennen in Südostasien gewinnen, ansonsten hätte Leclerc rechnerisch weiterhin Chancen. Gelingt dem Red-Bull-Superstar allerdings der Singapur-Sieg, dann müssten noch einige Szenarien zusammenkommen, damit der WM-Titel bereits eingetütet werden kann.

Noch 164 Punkte maximal möglich

Bei noch sechs zu fahrenden Rennen sind insgesamt noch 164 Punkte maximal für einen Fahrer zu vergeben. 25 für jeden Rennsieg, jeweils einen für die schnellste Runde. Hinzukommen die acht Punkte, die der Sieger des letzten Sprints der Saison in Interlagos erhält.

Abzüglich der 25 Punkte für den Sieg in Singapur sowie dem einen Zähler für die schnellste Runde müsste Verstappen nach Singapur also 138 Punkte vor der Konkurrenz liegen, um bereits sicher Weltmeister zu sein. Bei Punktgleichheit würde die Anzahl der Siege zählen und da ist Verstappen nicht mehr einzuholen.

Leclerc & Perez müssen mitspielen

Da Leclerc aktuell 116 Punkte hinter Verstappen liegt, müsste der Weltmeister also 22 Punkte auf den Ferrari-Star beim nächsten Rennen herausfahren. Leclerc dürfte daher maximal Neunter werden. Gelingt Verstappen neben dem Sieg auch die schnellste Runde, dürfte der Monegasse maximal Achter werden.

Doch selbst wenn Leclerc in Singapur schwächeln würde, müsste auch noch Red-Bull-Teamkollege Perez mitspielen. Der Mexikaner hat aktuell 126 Rückstand auf Verstappen. Gewinnt der Niederländer in Singapur, dürfte Perez maximal Vierter werden, damit es zur vorzeitigen Titelverteidigung reicht.

George Russell (132 Punkte zurück) und Carlos Sainz (148) könnten bei einem Verstappen-Sieg definitiv nicht mehr Weltmeister werden. Lewis Hamilton (167) kann es jetzt schon nicht mehr.

(Peer Kuni – skysport.de)

