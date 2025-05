So läuft Rapid künftig auf: Neues Heimtrikot präsentiert

Der SK Rapid präsentiert sein neues Heimtrikot – anders als in der Vergangenheit – bereits vor dem Trainingsstart der neuen Saison. Die neue „Arbeitswäsch“ wird schon im kommenden Meistergruppen-Heimspiel gegen Sturm Graz getragen.

Gemeinsam mit den Ausrüstern PUMA und 11teamsports kehrt der SK Rapid zu dem am öftesten getragenen Muster in der langen Vereinshistorie in leicht veränderter Form zurück: Grün-weiß-längsgestreift kombiniert mit Nadelstreifelementen.

„Backbone of the city, backbone of the club!”

Unter diesem Motto wird das neue Trikot in einem eindrucksvollen Video präsentiert. Menschen, die in Wien leben und arbeiten, die Stadt prägen und oftmals im Hintergrund werken, werden vor den Vorhang geholt und präsentieren im Alltag das neue, grün-weiße Outfit. Sprachlich begleitet wird das Video vom in Wien geborenen, bekannten Schauspieler Nicholas Ofczarek.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann zur neuen Arbeitswäsch: „Durch eine sehr professionelle und kreative Zusammenarbeit unserer Ausrüster mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es gelungen, ein wunderschönes Trikot zu gestalten. Ich hoffe, dass es unseren Fans ähnlich gut gefällt wie mir und unsere Teams damit auch sportlich eine gute Figur machen werden. Persönlich habe ich längsgestreifte Rapid-Trikots immer besonders gerne gehabt, eine Variante begleitete uns zudem vor zwei Jahrzehnten bei unvergesslichen sportlichen Erfolgen.“

Foto: SK Rapid