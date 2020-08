So liefen die Testspiele der Bundesligisten

In Sachen Testspiele sind Österreichs Fußball-Bundesligisten am Samstag sehr aktiv, aber nur vereinzelt erfolgreich gewesen. Einen 3:0-Sieg feierte Rapid Wien im Allianz Stadion gegen Slovan Liberec, während sich die Admira gegen FC Slovacko 3:2 durchsetzte. Hartberg (1:4 gegen Banik Ostrava), Tirol (1:3 gegen Craiova) und Altach (0:2 gegen Heidenheim) verloren, Sturm Graz und Opava spielten 1:1.

Sturm spielt Remis

Der SK Sturm spielte am Samstag gegen den tschechischen Klub Slezsky FC Opava. Die Grazer spielten 1:1-Unentschieden. Sturm rückte in Bad Waltersdorf mit Rückkehrer Amadou Dante, der im Sommer von seiner Leihstation Hartberg zurückkehrte, und den Neuverpflichtungen Gregory Wüthrich und Sandro Ingolitsch in der Abwehr an. Das Grazer Tor beim Remis besorgte mit Jakob Jantscher (38./Elfmeter) eine bewährte Kraft.

Hartberg verliert

In St. Johann in der Haide hielt Hartberg gegen Banik Ostrava, das ebenfalls bereits nächste Woche in die tschechische Liga startet, vor allem in der ersten Hälfte gut mit. In den letzten zehn Minuten glückten den Gästen aus Tschechien dann noch zwei Tore. Von den neuen Spielern hinterließen Philipp Sturm und Red-Bull-Salzburg-Leihgabe Samson Tijani einen starken Eindruck.

Der erste Test der neuen Saison endet mit einer 1:4 Niederlage gegen Banik Ostrava. Tore:

0:1 Jirasek (6.)

1:1 Kainz (24.)

1:2 Pokorny (30.)

1:3 Tisani (80.)

1:4 Azatskyi (85.)#preseason #testspiel #htbban #nevergiveup pic.twitter.com/TSFUT4VXBZ — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) August 15, 2020

Rapid souverän

Dritter Sieg im dritten Testspiel für den SK Rapid Wien! Die Grün-Weißen besiegten Slovan Liberec (ebenfalls aus Tschechien) nach einer starken Performance mit 3:0 im Allianz Stadion. Ercan Kara (8.), Leo Greiml (19.) und Taxiarchis Fountas (58.) schossen vor leeren Rängen die die Tore.

Altach unterliegt Heidenheim

Weniger erfolgreich liefen die bisherigen drei Tests für den SCR Altach. Die Vorarlberger begannen beim deutschen Zweitligisten Heidenheim stark und vergab einige Chancen. Nicht zuletzt individuelle Fehler in der Defensive führten schließlich zur 0:2-Niederlage. Emanuel Schreiner (Ödem) und Kapitän Philipp Netzer (blaues Auge) wurden aufseiten der Vorarlberger von Trainer Alex Pastoor geschont. Die WSG Tirol unterlag in Neustift im Stubaital gegen Union Craiova aus Rumänien 1:3. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Wattener erzielte Kelvin Yeboah (84.).

Admira gut in Form

Die Admira, die noch bis zum Cup-Duell mit Hertha Wels in zwei Wochen ohne Pflichtspiel-Einsatz ist, präsentierte sich ebenfalls schon in guter Frühform. Tore von “Golden Oldie” Stefan Maierhofer (6., 38.) und Muhammed-Cham Saracevic (31.) brachten die Niederösterreicher auf die Siegerstraße, im Finish fing sich die Elf von Trainer Zvonimir Soldo noch zwei Treffer ein.

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA