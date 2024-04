So plant Bayern mit Top-Talent Wanner

Paul Wanner entwickelt sich bei der SV Elversberg in der 2. Bundesliga prächtig. Der FC Bayern weiß genau, was er mit dem Toptalent in Zukunft vorhat.

Die Leihe des Mittelfeldspielers bei der SV Elversberg verläuft voll nach Plan. Das Toptalent des FC Bayern steht nach 22 Einsätzen (1249 Minuten) in der 2. Bundesliga bei vier Toren und drei Vorlagen. Viel wichtiger aber: seine spielerische Entwicklung. Wanner zahlt das Vertrauen, das ihm Elversbergs Trainer Horst Steffen im offensiven Mittelfeld schenkt, mit starken Dribblings und Pässen zurück. Zudem hat der 18-Jährige an Muskelmasse zugelegt und überzeugt mit einem Topspeed von fast 35 km/h.

Bayern zufrieden mit Wanner-Entwicklung

All das wird in München mit großer Zufriedenheit registriert! Sportdirektor Christoph Freund und Leihspielerbetreuer Richard Kitzbichler sind in engem Austausch mit Wanner, geben ihm regelmäßig Feedback – und denken bereits an den nächsten Schritt. Ihr Plan: Wanner soll zur neuen Saison erneut verliehen werden – innerhalb einer ersten Liga.

Nach Sky-Informationen haben ihn mehrere Bundesligisten auf dem Zettel, es gibt aber auch Interesse aus der niederländischen Eredivisie. Die Bayern-Verantwortlichen um Freund trauen dem Youngster zu, über eine weitere Leihe den Sprung zurück an die Säbener Straße zu schaffen.

Wanner war im Sommer 2018 vom FV Ravensberg an den Bayern-Campus gewechselt. Anfang 2022 avancierte er im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Bundesliga-Spieler in der Geschichte des FCB. Für die erste Mannschaft kam er bis dato achtmal zum Einsatz. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

(Kerry Hau//sport.sky.de)/Bild: Imago