So plant Gnabry seine Bayern-Zukunft

Die vergangene Saison will Serge Gnabry wohl so schnell wie möglich hinter sich lassen. Immer wieder haben ihn Verletzungen aus dem Verkehr gezogen. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany will der Flügelspieler beim FC Bayern nun neu angreifen.

Obwohl der FC Bayern ihn bei einem entsprechenden Angebot verkaufen würde, plant Serge Gnabry keinen vorzeitigen Abschied aus München. Der 28-Jährige will beim deutschen Rekordmeister bleiben. Wie Gnabry kürzlich selbst in einem Sky–Interview verlauten ließ, kann sich der Rechtsfuß sogar vorstellen, seinen aktuell bis 2026 laufenden Vertrag ein weiteres Mal zu verlängern.

Nach Sky–Informationen konzentriert sich Gnabry wirklich nur auf den FCB. In der kommenden Saison möchte er unter dem neuen Trainer Vincent Kompany wieder neu angreifen. „Serge Gnabry spricht mit keinem anderen Verein. Es liegt kein Angebot auf dem Tisch. Er hat keine Ambitionen, den Verein zu verlassen. Er will sich durchbeißen“, sagte Sky-Reporter und Transfer-Experte Florian Plettenberg am Montag bei Transfer Update – die Show.

Sane verletzt! Coman weg? Olise fehlt!

Auf den offensiven Außenpositionen der Bayern passiert dieser Tage eine Menge. Leroy Sane wurde am Montag an der Leiste operiert und wird große Teile der Sommervorbereitung verpassen. Der Franzose Kingsley Coman steht zum Verkauf – noch liegt aber kein konkretes Angebot auf dem Tisch. (Coman darf Bayern verlassen!)

Den Transfer von Michael Olise hat der FCB am Montag fix gemacht. Allerdings nimmt der 22-Jährige zunächst mit Frankreich an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teil und stößt wohl erst am Ende der Vorbereitung zum Bayern-Team dazu.

Das alles könnte für Gnabry genau die Chance eröffnen, um bei den Münchnern nach einer Saison voller Verletzungspech neu anzugreifen. In der vergangenen Runde kam er auf gerade einmal zehn Bundesliga-Einsätze (drei Tore, zwei Vorlagen), sieben Champions-League-Spiele (zwei Tore) und zwei Partien im DFB-Pokal.

