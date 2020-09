So sicherst du dir das gesamte Sport-Angebot von Sky für nur 10€ im Monat

Sport-Fans aufgepasst! Bis zum 14.09.2020 habt ihr die Möglichkeit euch das gesamte Sport-Angebot von Sky, also Fußball mit der UEFA Champions League, der Premier League, der tipico Bundesliga, der Deutschen Bundesliga, der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal, Tennis mit allen ATP-Turnieren der 500er- und 1000er-Serie sowie dem Major-Rasenklassiker in Wimbledon , die gesamte Formel1-Rennserie mit einem eigenen Formel 1-Channel, die neue bet-at-home Ice Hockey League, sowie die bet-at-home Basketball Superliga, den großen Golf-Turnieren und vieles mehr für nur 10 € im Monat zu sichern.

In den nächsten Wochen starten die Fußballligen in die neue Saison. Die Premier League, die Tipico Bundesliga und die 1. Runde des DFB-Pokals gibt es bereits ab 11. September. Eine Woche später startet dann auch die Deutsche Bundesliga in die neue Spielzeit. Ab Mitte Oktober geht es in dann in der Champions League wieder um den begehrten Henkelpott.

Auch in der heimischen Basketballliga und Eishockey-Liga geht es Ende September wieder los. Um 10€ im Monat kannst du alle Sporthighlights in den nächsten sechs Monaten live verfolgen.

Wie das geht?

Ganz einfach: sichert euch jetzt den Traumpass und streamt sechs Monate, also mehr als die Hälfte der gesamten Sport-Saison 2020/21, für nur 10€ im Monat. Nach den sechs Monaten könnt ihr Sky natürlich zum regulären Preis von 24,99€ weiternutzen oder aber auch ganz einfach monatlich kündigen.

Neben Sky-Inhalten erhaltet ihr auch Zugriff auf zahlreiche TV-Sender

Und ob ihr es wollt oder nicht, mit Sky X ist sogar noch ein großes Angebot an linearen Fernsehsender inkludiert. So könnt ihr ganz einfach zwischen Sky Inhalte und TV Inhalten hin und herwechseln. Denn hin und wieder lässt sich doch jeder gerne mal berieseln.