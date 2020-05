So sieht wohl das neue Bayern-Trikot aus

Die Saison 2019/20 geht nach der Corona-Pause am kommenden Wochenende in die Endphase, doch bereits jetzt stehen bei zahlreichen Vereinen die Outfits für die nächste Saison fest – so auch beim FC Bayern, dessen neues Heimtrikot nun geleakt wurde.

Eine wirkliche Überraschung ist das neue Heim-Jersey des Deutschen Rekordmeisters nicht. Wie seit vieBeitrag ansehenlen Jahren tritt der FC Bayern in der Allianz Arena in der kommenden Spielzeit wie gewohnt in Rot an. Einzig die Logos der Sponsoren sowie die typischen drei Streifen des Herstellers adidas, die an der Seite des Trikots entlang laufen, heben sich in Weiß ab.

Doch bei genauerem Betrachten fällt noch ein kleines aber feines Detail auf. So verlaufen auf der Vorderseite des Trikots längs nochmals drei weiße Streifen. Dieses Muster ist allerdings sehr dezent gehalten und fällt auf dem ersten Blick fast gar nicht auf. Dies liegt unter anderem daran, dass die Streifen nicht durchgehend von oben nach unten verlaufen, sondern sich aus kleinen eng aneinander liegenden Punkten zusammensetzen. Dieses Detail passt sich somit dem schlichten, aber schicken Design des neuen Heimtrikots des FC Bayern an.

Auf der Rückseite des Jerseys – auf Nackenhöhe – findet sich ein mittlerweile altbekanntes Feature wieder. So ist dort die Aufschrift “Mia san mia” zu lesen.

(SID)

Artikelbild: footyheadlines.com