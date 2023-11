So wird der BVB schon in Mailand Gruppensieger

Für Borussia Dortmund geht es am Dienstag in Mailand (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) um das vorzeitige Weiterkommen – sogar der Gruppensieg ist am 5. Spieltag in der „Todesgruppe“ möglich. Sky Sport präsentiert die Szenarien.

Der BVB zieht sicher ins Achtelfinale ein, wenn …

… sie das Spiel beim 19-maligen italienischen Meister AC Milan gewinnen. „Das wird eine heftige Aufgabe. Aber wir kennen die Tabellensituation und wollen dort eine schöne Geschichte schreiben“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Start des Sonderflugs EW1909. Im abschließenden Spiel gegen Paris Saint-Germain geht es dann um den Gruppensieg. Vorausgesetzt PSG verliert das Duell mit Newcastle United nicht.

Der BVB zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein, wenn…

… sie das Spiel in Mailand gewinnen und Paris gleichzeitig gegen Newcastle verliert. Dortmund hätte dann vier Punkte Vorsprung auf Paris und fünf auf den AC Mailand. Newcastle kann zwar punktetechnisch gleichziehen, da die Magpies allerdings den direkten Vergleich mit den Schwarz-Gelben verloren haben, könnten sie an der Elf von Trainer Edin Terzic nicht mehr vorbeiziehen.

Der BVB muss um das Achtelfinale bangen, wenn…

… sie das Spiel beim AC Mailand nicht gewinnen. Im Falle einer Niederlage zieht Milan vorbei. Die Rossoneri würden dann sogar den direkten Vergleich gewinnen. Es kommt zum Endspiel gegen Paris. Auch im Falle eines Remis würde es am letzten Spieltag gegen PSG um das Weiterkommen gehen. Spannung und Drama wären dann garantiert!

