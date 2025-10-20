Sölden-Vorjahressieger Steen Olsen verpasst Weltcup-Auftakt

Skirennläufer Alexander Steen Olsen verpasst den Weltcup-Auftakt in Sölden am Sonntag.

Dies bestätigte der norwegische Skiverband am Montag. Der Vorjahressieger leide unter anhaltenden Knieproblemen, weshalb er seine Teilnahme in Österreich absagen muss.

„Es ist schade, das Eröffnungsrennen nach dem Sieg im letzten Jahr zu verpassen. Mein Knie funktioniert nicht, und ich reise zurück, um weitere Untersuchungen und Behandlungen in Absprache mit dem medizinischen Gesundheitsteam des Verbands durchzuführen“, sagt Steen Olsen zu seinem Ausfall.

Premierensieg für Steen Olsen in Sölden 2024

Der 24-Jährige hatte im vergangenen Jahr in Sölden seinen ersten Sieg im Riesenslalom gefeiert. Der Start der Herren in den Olympia-Winter findet am Sonntag statt, die Frauen beginnen einen Tag früher.

(SID).

Beitragsbild: GEPA.