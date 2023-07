Stürmer Alexander Sörloth wechselt von RB Leipzig zum spanischen Europa-League-Teilnehmer FC Villarreal.

Der 27 Jahre alte Norweger war bereits in den vergangenen beiden Jahren von Leipzig zu Real Sociedad San Sebastian ausgeliehen gewesen. Der Nationalspieler war 2020 vom türkischen Top-Klub Trabzonspor zu RB gekommen, konnte sich aber nie so richtig durchsetzen. In 38 Einsätzen erzielte er sechs Treffer.

(APA)/Bild: Imago