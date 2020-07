Solide Startrunde von Schwab in Minnesota

via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Matthias Schwab hat am Donnerstag einen soliden Start in die mit 6,3 Millionen Dollar dotierten 3M Open in Blaine (Minnesota) hingelegt. Der Steirer benötigte 70 Schläge auf dem Par-71-Kurs. Dabei glückten Schwab insgesamt vier Birdies, er musste aber auch drei Bogeys hinnehmen. “Die Putt-Leistung war noch nicht zufriedenstellend”, betonte der 25-Jährige danach.

Die anderen beiden Österreicher, Bernd Wiesberger und Sepp Straka, hatten zu diesem Zeitpunkt erst acht Löcher absolviert. An der Spitze lag vorerst ein Quartett, das zum Auftakt jeweils 65 Schläge benötigt hatte.

(APA)

Bild: Getty