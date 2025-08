„Soll Spielpraxis sammeln“: Rapid gibt Stürmer leihweise ab

Der SK Rapid hat Stürmer Furkan Dursun leihweise in die ADMIRAL 2. Liga abgegeben. Beim SKN St. Pölten soll der 20-Jährige Spielpraxis sammeln, wie der Verein am Freitagvormittag verkündet.

Der vierfache Nachwuchsteamspieler durfte in den vergangenen beiden Saisonen bereits für die Kampfmannschaft der Hütteldorfer auflaufen, kam aber hauptsächlich für die zweite Mannschaft der Hütteldorfer zum Einsatz. Der Vertrag von Dursun bei Rapid läuft Sommer 2027 aus.

„Wir sind gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass es für Furkan Dursun und seine Entwicklung die beste Lösung ist, dass er bei einem starken Zweitligisten viel Spielpraxis sammeln soll“, so Rapid-Sportchef Markus Katzer in einer Vereinsaussendung. „Wir haben viel Vertrauen in die Qualitäten von ´Furki´ und hoffen, dass er in einigen Monaten als noch besserer Stürmer und mit viel Selbstvertrauen zu uns zurückkehren wird.“

(Red./SK Rapid) / Bild: GEPA