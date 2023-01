Durchbruch! Sommer kurz vor Bayern-Wechsel – die Zahlen zum Deal

via

Der Transfer von Borussia Mönchengladbachs Torwart Yann Sommer zum FC Bayern steht kurz vor dem Abschluss.

Die beiden Klubs haben sich auf eine Ablöse von acht Millionen Euro plus 1,5 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen geeinigt, noch gibt es aber finale Details aller Parteien zu klären.

Nach Sky Informationen nimmt Sommer am Mittwoch schon nicht mehr am Gladbacher Training teil. Stattdessen ist er bereits auf dem Weg nach München, um dort am Abend den Medizincheck zu absolvieren. Im Anschluss soll er einen Vertrag bis 2025 unterzeichnen.

Gladbach holt Omlin als Neuer-Nachfolger

Nach dem Unterschenkelbruch von Stammtorhüter Manuel Neuer war die Torwartnot bei den Münchnern groß. Nur mit Sven Ulreich (34) und Johannes Schenk (20) wollten die Bayern nicht in die Restrunde der Bundesliga starten. Der Tabellenführer aus München startet am Freitag mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig.

Sommers Nachfolger in Gladbach wird derweil Jonas Omlin. Es gibt bereits eine mündliche Einigung mit dem HSC Montpellier über einen Transfer, der 29-jährige Schlussmann aus der Schweiz wird am Niederrhein einen Vertrag bis 2027 erhalten. Die Ablöse beträgt nach Sky Infos acht bis zehn Millionen Euro. Die Gladbacher treffen am Sonntag auf Bayer Leverkusen.

