Sommer-Wechsel? Topklubs beobachten ÖFB-Verteidiger Baidoo

Für ÖFB-Teamspieler Samson Baidoo könnte im kommenden Sommer der nächste große Karriereschritt anstehen. Nach Informationen des Portals TransferFeed beobachten mehrere Topklubs die Entwicklung des gebürtigen Grazers genau.

Insbesondere bei Borussia Dortmund soll der Verteidiger von Ligue1-Klub RC Lens hoch im Kurs stehen. Der Klub von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer dürfte im Sommer besonders in der Innenverteidigung Handlungsbedarf haben. Die Verträge von Emre Can und Niklas Süle laufen aus, zudem zeichnet sich der Abschied von Top-Verteidiger Nico Schlotterbeck immer stärker ab.

Aber auch aus der Premier League und der Serie A gibt es offenbar Interesse: Inter Mailand sowie der FC Liverpool und Manchester City haben den einmaligen Nationalspieler im Fokus. Auch Crystal Palace und West Ham United ist die rasante Entwicklung des Steirers nicht entgangen.

Baidoo lässt Danso in Lens vergessen

Baidoo war im vergangenen Sommer für acht Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Lens gewechselt. Bei den Nordfranzosen ließ er den zu Tottenham abgewanderten ÖFB-Verteidiger Kevin Danso schnell vergessen und etablierte sich auf Anhieb als Stammspieler.

In 20 Pflichtspieleinsätzen für Lens überzeugte der 21-Jährige mit kompromissloser Zweikampfführung und entschlossenem Kopfballspiel. Zudem gelangen ihm offensiv zwei Treffer und zwei Assists.

„Er ist einfach großartig. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, ihn an unserer Seite zu haben“, sagte Lens-Torhüter Robin Risser jüngst über seinen Vordermann.

Für Baidoo, der seit einigen Wochen mit einer Oberschenkelverletzung pausieren muss, soll Lens etwa 45 Millionen Euro an Ablöse fordern.

Bild: GEPA