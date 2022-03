Son-Doppelpack: Tottenham gewinnt gegen West Ham

Tottenham Hotspur hat in der 30. Runde der Premier League einen 3:1-Heimerfolg über West Ham eingefahren. Mit dem Sieg überholt das Team von Antonio Conte nun Manchester United und steht auf Rang fünf.

Ein Eigentor von West-Ham-Verteidiger Kurt Zouma (9.) und ein Treffer von Heung-Min Son (24.) brachten den Spurs schon früh eine deutliche Führung. In Minute 35. verkürzte Said Benrahma für die Gäste zum 2:1-Pausenstand. In Halbzeit zwei blieben aber die Gastgeber das aktivere Team, die Entscheidung fiel dennoch spät. Erst in Minute 88. traf erneut Son zum Endstand.

Bild: Imago