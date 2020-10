Sonderfall Premier League: Darum können Klopp, Pep und Co. noch Spieler holen

In der Premier League hat sich das Transferfenster am 5. Oktober in der Nacht geschlossen – eigentlich. Denn auf der Insel gibt es einen Sonderfall. Sky Sport erklärt ihn euch.

In England ging es am Deadline Day nochmal heiß her. Beispielsweise wechselte Alex Telles noch vom FC Porto zu Manchester United. Außerdem präsentierten die Red Devils Edinson Cavani. Aber auch nach Schluss des Transferfensters können Liverpool, Chelsea und Co. noch Transfers tätigen. Denn auf der Insel gibt es einen Ausnahmefall.

Bis zum 11. Oktober gibt es noch die Möglichkeit für Deals zwischen Premier-League-Klubs und Vereinen der zweiten bis vierten Liga. Transfers zwischen Erstligisten sind in diesem “Sonder-Fenster” nicht gestattet.

Ein heißer Kandidat für eine mögliche Verpflichtung wäre zum Beispiel Max Aarons. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger von Norwich City wurde auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

(SID)

Bild: GEPA