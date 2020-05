Sonntag ab 18 Uhr im STREAM: Leclerc & Co. beim virtuellen Niederlande-GP

via

via Sky Sport Austria

Die Formel 1 findet in Zeiten der Corona-Pandemie vorerst weiterhin virtuell statt. Am Sonntag zeigt Sky den virtuellen GP der Niederlande live im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung.

Formel-1-Fans dürfen sich auf das vierte eSport-Rennen der Saison freuen. Beim Virtual GP der Niederlande duellieren sich am Sonntag aktuelle und ehemalige Fahrer – allerdings nicht auf der umgebauten Zandvoort-Strecke, die 2020 erstmals Teil des Rennkalenders ist. Da die neue Strecke noch nicht im offiziellen Formel-1-Spiel “F1 2019 PC” enthalten ist, wird auf die Interlagos in Brasilien ausgewichen.

Auf die offizielle Weltmeisterschaft werden die Rennen keinen Einfluss haben.

Diese Fahrer sind am Start

Folgende aktuelle Formel-1-Piloten sind bei der vierten Ausgabe des virtuellen Grand Prix von F1 Esports am Start:

Charles Leclerc (Ferrari), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing), Alex Albon (Red Bull Racing), George Russell und Nicholas Latifi (beide Williams Martini Racing)

Zudem sind Formel-3-Pilot David Schumacher, Sohn des sechsmaligen Grand-Prix-Siegers Ralf Schumacher und Neffe von Rekordweltmeister Michael Schumacher, Alessio Romagnoli vom AC Mailand, Rallyefahrer Petter Solberg und die Cricket-Stars Stuart Broad und Ben Stokes am Start.

Formel 1 virtuell – GP der Niederlande: Wo und wann?

Das offizielle virtuelle Rennen findet am Sonntag, 3. Mai, ab 19:00 Uhr statt. Sky überträgt live im TV auf Sky Sport 2 HD sowie hier im Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App.

Bereits vorab duellieren sich die Esport-Profis von 18:00 bis 19:00 Uhr auf der Strecke. Auch dieses Rennen seht Ihr live auf Sky.

Euer Kommentator bei beiden virtuellen Rennen ist Sascha Roos.

Wann startet die reguläre Formel 1 Saison?

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus war der Saisonstart der Formel 1 im australischen Melbourne am 15. März abgesagt worden. Die Formel 1 hofft nun auf einen Auftakt am 5. Juli in Spielberg.