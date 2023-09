Sorge um Arnautovic! ÖFB-Star bei Inter-Sieg verletzt ausgewechselt

Inter Mailand hat auch das fünfte Saisonspiel in der italienischen Serie A gewonnen, für Marko Arnautovic endete der Nachmittag aber schmerzhaft. Der beim 1:0 in Empoli in der 72. Minute eingewechselte Wiener musste in der 90. Minute offenbar aufgrund einer Muskelblessur im Oberschenkel wieder vom Rasen. Inter spielte die Partie gegen den Tabellenletzten zu zehnt fertig. Den Treffer für die Mailänder erzielte Federico Dimarco per Distanzschuss in der 51. Minute.

Damit stehen die von Simone Inzaghi trainierten „Nerazzurri“ auch nach der fünften Runde mit dem Punktemaximum an der Spitze der Tabelle. Drei Punkte dahinter folgt Stadtrivale Milan.

Arnautovic hatte unter der Woche beim 1:1 gegen Real Sociedad in der Champions League eine knappe Stunde gespielt. Gegen Empoli kam er für Lautaro Martinez ins Spiel, verletzte sich aber beim Versuch, den Ball zu erobern. Der 34-Jährige verließ das Feld und kam nicht wieder. Trainer Inzaghi berichtete nach der Partie: „Die Verletzung von Arnautovic ist ein Wermutstropfen. Wir werden ihn eine Weile verlieren.“ Tests in den kommenden Tagen sollen Klarheit über die Blessur verschaffen.

(APA)/Bild: Imago