Arnautovic bei Roter-Stern-Niederlage verletzt ausgewechselt

ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic hat sich bei der Europa-League-Niederlage von Roter Stern Belgrad bei Sporting Braga verletzt.

Der 36-Jährige musste am Donnerstag beim 0:2 (0:1) des serbischen Meisters in Portugal in der 37. Minute mit Schmerzen im Oberschenkel ausgewechselt werden. Zuvor war er von einem Braga-Verteidiger mit dem Knie am linken Oberschenkel getroffen worden.

HIGHLIGHTS | Sporting Braga – Roter Stern Belgrad | 3. Spieltag

Arnautovic unter Schmerzen ausgewechselt

Arnautovic lag mehrere Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, ehe er gestützt von zwei Betreuern, ohne sein linkes Bein zu belasten, vom Rasen humpelte. Für Roter Stern Belgrad war es die zweite Niederlage im dritten Spiel der EL-Ligaphase, Sporting Braga ist hingegen makellos.

Das ÖFB-Team absolviert seine Entscheidungsspiele in der WM-Qualifikation am 15. November auf Zypern und drei Tage später in Wien gegen Bosnien-Herzegowina.

(APA)