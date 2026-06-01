Sorge um Baumgartner & Alaba! Rangnick gibt Verletzungs-Update

ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner musste seinen Einsatz beim letzten WM-Test gegen Tunesien kurzfristig absagen. Der für die Startelf vorgesehene Offensivmann verspürte laut ÖFB-Angaben beim Aufwärmen einen Stich im Adduktorenbereich und fiel für die WM-Generalprobe aus.

Nach dem 1:0-Erfolg gegen Tunesien äußerte sich Teamchef Ralf Rangnick zur Verletzung des Schlüsselspielers. „Wir müssen noch abwarten, was mit Baumi ist. Wir wissen erst morgen, wie schwer die Verletzung ist. Hoffentlich nicht allzu schwer. Es ist ihm reingestochen bei einem Schuss aufs Tor. Eher im Hüftbeuger“, erklärte Rangnick.

Aussagen von Matchwinner Marcel Sabitzer lassen Österreich hoffen, dass Baumgartners Ausfall nur eine Vorsichtsmaßnahme war. „Er sagt, dass er glaubt, dass es nicht so schlimm ist. Baumi ist für unser Spiel sehr wichtig. Wir hoffen, dass alles gut wird. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit“, sagte Sabitzer.

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Auch Alaba angeschlagen

Neben Baumgartner hatte auch ÖFB-Kapitän David Alaba mit körperlichen Problemen zu kämpfen und wurde zur Pause ausgewechselt.

„Bei David müssen wir auch noch einmal hinschauen. Er hat in der Halbzeit eine leichte Verhärtung gespürt. Deswegen sind wir da auch kein Risiko eingegangen“, sagte Rangnick.

Sowohl Baumgartner als auch Alaba bleiben bis zum WM-Auftakt gegen Jordanien am 17. Juni noch mehr als zwei Wochen Zeit, um fit zu werden.

Bild: GEPA