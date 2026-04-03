Sorge um Luka Doncic nach Lakers-Debakel

Die Los Angeles Lakers sind kurz vor den NBA-Play-offs knapp an der deutlichsten Niederlage der Clubgeschichte vorbeigeschrammt – zudem hat sich Luka Doncic womöglich schwer verletzt.

Gegen Oklahoma City Thunder kassierten die Lakers ein 96:139. Der Slowene verletzte sich im dritten Viertel und soll laut US-Medien am Freitag mit einer Magnetresonanz-Tomographie untersucht werden. Doncic fasste sich in der Aktion an den linken Oberschenkel, danach legte er sich auf den Boden.

Beim Titelverteidiger lagen die Lakers bis zu 46 Punkte hinten, zur Rekordniederlage mit 49 Zählern Unterschied fehlten letztlich nur sechs Punkte. Die deutlichste Pleite der Saison war es dennoch für die Nummer drei der Western Conference. OKC als Tabellenführer verbuchte unterdessen den klarsten Sieg der Saison. Bester Werfer war Shai Gilgeous-Alexander mit 28 Punkten. Für die Lakers kam Austin Reaves auf 15 Zähler. LeBron James hatte mit 13 Punkten drei Punkte mehr als sein Sohn Bronny James, der auf zehn Punkte kam.

Zwei Tage zuvor hatten die Lakers noch überlegen das Heimspiel gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen, diese wiederum fixierten nun mit einem 118:111 bei den Golden State Warriors die Play-off-Teilnahme. Bester Werfer der Cavaliers war Donovan Mitchell mit 25 Zählern. Ihren Lauf fortgesetzt haben die San Antonio Spurs, auch ohne den am Knöchel verletzten Victor Wembanyama. Ein 118:99 bei den Los Angeles Clippers war der elfte Spurs-Sieg in Folge. Seit 1. Februar hat San Antonio nur eines von 29 Matches verloren.

(APA)