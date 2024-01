Sorge um Prass und Gazibegovic: Sturm-Duo bei Testspiel ausgewechselt

Der SK Sturm hat sich im ersten Spiel im Belek-Trainingslager mit 0:0 vom polnischen Erstligisten Korona Kielce getrennt.

Bei sonnigem Wetter und Temperaturen knapp unter 20 Grad in der Türkei rückte das Ergebnis jedoch in den Hintergrund, da das Team von Trainer Christian Ilzer in der ersten Hälfte zweimal verletzungsbedingt wechseln musste.

Während das Spiel mit dem torlosen Remis nicht viele Highlights hergab, machten die Polen mit einer zum Teil überharten Zweikampfführung auf sich aufmerksam. Verletzungen von zwei Sturm-Stammkräften innerhalb weniger Minuten waren die Folge.

Prass mit Eisverband am Oberschenkel

Nach etwas mehr als einer halben Stunde sorgte Sturm-Profi Alexander Prass für den ersten Schreckmoment, als er in der 32. Minute nach einem Zweikampf an der linken Seitenoutlinie liegen blieb. Der Schiedsrichter winkte die Betreuer herbei, die sich um den verletzten Mittelfeldspieler kümmerten.

Nach einigen Minuten Behandlung durch Sturm-Teamarzt Max Kerl konnte Prass zumindest wieder aufstehen. Mit einem dicken Eisverband um den rechten Oberschenkel ging der Mittelfeldmann Richtung Kabine. Tomi Horvat kam in der 41. Minute für ihn in die Partie.

Auch Gazibegovic ausgewechselt

Kurz vor der Pause hatten die Grazer den nächsten Ausfall zu beklagen: Außenverteidiger Jusuf Gazibegovic, der diesmal auf der eher ungewohnten linken Abwehrseite spielte, blieb in der 43. Minute nach einem Zweikampf mit Schmerzen am Sprunggelenk liegen. Auch er musste noch vor dem Pausenpfiff das Feld verlassen, David Schnegg ersetzte ihn.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Ob die beiden Grazer Stammkräfte nur leichte Blessuren haben oder möglicherweise längerfristig ausfallen, war kurz nach Spielende noch offen.

Bild: GEPA