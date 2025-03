Sorge um Sabitzer: ÖFB-Legionär zieht sich Knieverletzung zu

Verletzungsschock um Marcel Sabitzer!

Der ÖFB-Legionär muss im Topspiel der deutschen Bundesliga zwischen RB Leipzig und dem BVB bereits in der ersten Spielhälfte verletzt ausgewechselt werden.

In einem Zweikampf mit ÖFB-Kollegen Christoph Baumgartner will Sabitzer klären und kracht dabei noch mit Pascal Groß zusammen. Dabei verdreht der Mittelfeldmann sich das Knie und bleibt mit Schmerzen liegen. Mit Tränen im Gesicht muss Sabitzer in der 33. Minuten das Spielfeld verlassen.

Eine Diagnose steht noch aus, dafür wird wohl auch eine MRT-Untersuchung herangezogen. Durch seine Verletzung dürfte Sabitzer wohl auch für das Länderspiel-Doppel der österreichischen Nationalmannschaft kommende Woche zumindest fraglich sein.

Im richtungsweisenden Gastspiel bei RB Leipzig verlor der BVB am Samstagabend mit 0:2 (0:1) und fiel im Rennen um die erneute Qualifikation für die Königsklasse weiter zurück.

(Red.) / Bild: Imago