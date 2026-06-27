Sorge um Salah: Ägypten bangt vor Sechzehntelfinale um PL-Star

Die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft sorgt sich nach dem Einzug in die K.o.-Phase der WM um ihren Superstar Mohamed Salah.

Der Offensivspieler vom FC Liverpool war während der Partie gegen den Iran (1:1) in der 57. Minute ausgewechselt und anschließend dabei gesichtet worden, wie er seinen linken Oberschenkel mit Eis kühlte.

„Er wird noch untersucht von den Ärzten, wir warten noch auf den Bericht“, erklärte Trainer Hossam Hassan. Er habe mit Salah schon gesprochen, dieser habe ihm gesagt, es sei keine große Verletzung. „Ich denke, er wird zurück sein. Als ich mit ihm geredet habe, hat er mir versichert, dass alles gut werden wird.“

Bis zum Sechzehntelfinale bleibt Ägypten noch fast eine Woche. Als Zweiter der Gruppe G trifft das Team von Hassan am Freitag (20.00 Uhr MESZ) in Dallas auf Australien.