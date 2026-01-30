Sorge um Vonn! Sturz-Orgie zum Start der Crans-Montana-Abfahrt

Besorgniserregender Start der Damen-Abfahrt in Crans-Montana: Gleich drei der ersten sechs Läuferinnen kamen zu Sturz, darunter auch ÖSV-Läuferin Nina Ortlieb und US-Star Lindsey Vonn.

Nina Ortlieb ging als erste Läuferin ins Rennen und kam zu Sturz. Dieser dürfte jedoch relativ glimpflich ausgegangen sein. Nicht so glimpflich verlief der Sturz der Norwegerin Marte Monsen, die nach ihrem Abflug abtransportiert werden musste.

Mit Startnummer sechs ging die Führende des Abfahrts-Weltcups Lindsey Vonn ins Rennen. Diese stürzte bereits im oberen Streckenteil und blieb danach länger im Fangnetz liegen. Nach einige Minuten schnallte sie sich die Ski zwar wieder an und fuhr die Piste hinab ins Ziel – jedoch mit einem sichtlich verkrampften Gesichtsausdruck.

Immer wieder testete sie mit Belastungen die Funktionalität ihrer Knie. Ob es sich um eine schwerwiegendere Verletzung handelt bleibt abzuwarten.

Nach längerer Pause und einem Vorläufer auf der Strecke beschloss die Rennleitung das Rennen abzubrechen.

(Red.) / Bild: GEPA